رغم بريكست.. معدل البطالة البريطانية الأدنى في 45 عاماً

بقي معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى له منذ 45 عامًا، وفق بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، رغم الرياح المعاكسة بسبب بريكست وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأفاد بيان لمكتب الإحصائيات الوطني أن معدل البطالة بقي عند 3,8 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى نيسان/ابريل، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من العام 1974.

ولم تتغير الأرقام عن المعدل الذي تم تسجيله في الربع الأول حتى آذار/مارس وكانت مطابقة لتوقعات السوق.

وقال المحلل ديفيد شيتهام من شركة "إكس تي بي" للتجارة الالكترونية "بالمجمل، ليس هناك الكثير مما يشير إلى أي ضعف" في سوق العمل، لكنه حذّر من تداعيات بريكست والاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً.

وأفاد المحلل "بصراحة، يبقى المشهد العام للاقتصاد البريطاني بعيداً عن الازدهار ويبدو أنه لا يحقق أي تقدم".

وأضاف "لكن نظراً للرياح المعاكسة المزدوجة في ظل الضبابية السياسية الحالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، يمكن النظر إلى مستوى النشاط الحالي على أنه أفضل ما يمكن توقعه في الظروف الحالية".

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا تقلّص بنسبة 0,4 بالمئة في نيسان/أبريل على خلفية تراجع الصناعات الناجم بشكل أساسي عن الضبابية بشأن بريكست.