معنويات مستثمري منطقة اليورو تتراجع بفعل النزاع التجاري

أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تدهورت بشدة في يونيو، لتأتي دون التوقعات، بسبب تصاعد النزاع التجاري الأميركي الصيني‭ ‬من جديد.

وقالت مجموعة "سنتكس" للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو انخفض إلى -3.3 في يونيو حزيران من 5.3 في مايو.

وكان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر قراءة عند 2.9.

وقال مانفريد هوبنر العضو المنتدب لدى سنتكس: "تصاعد النزاع التجاري الأميركي الصيني مجدداً يؤثر بشكل كبير على اقتصاد منطقة اليورو".

وهوى مؤشر فرعي لتوقعات منطقة اليورو إلى -12.3 من -0.3 ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير، ونزل مؤشر يخص الوضع الحالي إلى 6.0 من 11.0.

وتراجعت معنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -0.7، لتسجل قراءة سلبية للمرة الأولى منذ مارس 2010.

وقال هيوبنر: "هذا يجعل من المرجح جداً حدوث ركود".

وقالت سنتكس إن ما يزيد عن 900 مستثمر شاركوا في مسحها الذي أُجرى في الفترة بين السادس والثامن من يونيو.