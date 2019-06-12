تذكير أوروبي لبريطانيا: سددوا التزامكم رغم الانفصال

ذكّرت #المفوضية_الأوروبية الأربعاء #بريطانيا بأن عليها دفع مستحقاتها المالية حتى في حال خروجها من #الاتحاد_الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، وهو أحد "الشروط المسبقة" لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين.

وقالت المفوضية في بيان حول الاستعدادات لـ #بريكست بدون اتفاق إنه على لندن ضمان "احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضو".

وهدد #بوريس_جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي بعدم دفع الفاتورة المستحقة للاتحاد.

موضوع يهمك يطلق وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الأربعاء، حملته لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب... بوريس جونسون يطلق حملته لخلافة تيريزا ماي اقتصاد

وعلق المفوض الأوروبي، مارغاريتيس سخيناس، على تهديد جونسون، قائلا إن "انتخاب رئيس وزراء جديد لن يغير معايير ما طرح على الطاولة"، في إشارة إلى معاهدة الخروج التي أبرمتها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي.

ويؤكد مرشحون لخلافة ماي، التي استقالت، الجمعة، من رئاستها حزب المحافظين، أنهم يريدون إعادة فتح المفاوضات مع الأوروبيين.

كان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال إنه "لا إعادة تفاوض" حول اتفاق بريكست أيا كان خلف رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وقال يونكر بحسب موقع "بوليتيكو.إي يو" إن البريكست "ليس اتفاقا بين تيريزا ماي وجان كلود يونكر بل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويجب أن يحترمه رئيس الوزراء البريطاني المقبل أيا كان".

وأضاف يونكر: "يمكن أن يكون هناك إيضاحات وتفسيرات وإضافات" في الإعلان السياسي الذي سيرفق بمعاهدة الخروج.