دورات جامعية للأثرياء الجدد فقط.. كم كلفة الانضمام لها؟

تنظم جامعتا "هارفرد" و"زيوريخ" برنامج دورات فريدة من نوعها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "الاستثمار لجيل المستقبل" بهدف تدريب الجيل الجديد من الأثرياء على كيفية الاستثمار وإفادةِ المجتمع.

وتضم هذه الدورات مجموعة من عشرات الطلاب من بينهم حفيد مؤسس مجموعة Hyundai دخلوا كلية Kennedy بجامعة Harvard في أكتوبر الماضي، ووحدتهم ثلاثة أشياء، صغر سنهم، وطموحهم، وثروتهم الهائلة.

وتحضر المجموعة الدورة المشتركة للتعلم على كيفية الاستثمار مع الأخذ بعين الاعتبار المجتمع ككل، وكان على المشاركين اجتياز مقابلة قبل دفع مبلغ 12 ألف دولار لمحاضرات مدتها أسبوع واحد فقط في الولايات المتحدة وسويسرا، إذ يستثني هذا المبلغ تذاكر الطيران والمصاريف الأخرى.

كما تقدم الجامعتان دورات مكثفة للأثرياء بسعر 850 ألف دولار.

أما الغريب في الأمر أن Harvard لم تقم بالإعلان رسمياً عن هذا البرنامج الذي تأسس عام 2015، إذ تم تداوله بين الجيل القديم من الأثرياء والملوك الأوروبيين.

وسيزود برنامج Harvard و Zurich سيزود الجيل الجديد من الأثرياء بالمهارات اللازمة لإقناع عائلاتهم باتخاذ قرارات استثمارية قد تكون في كثير من الأحيان ضد مشورة المصرفيين، لكنها تهدف إلى إفادة المجتمع وتحقيق الربح في الوقت نفسه.