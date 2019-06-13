السعودية تطبق ضريبة انتقائية على المشروبات بهذا التوقيت

تبدأ السعودية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، والتي تبلغ نسبتها 50%.

وبحسب الجريدة الرسمية "أم القرى"، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدء سريان العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بدءاً من مطلع ديسمبر 2019.

وجاء نص البيان كالتالي "يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019".

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد وافق في 15 مايو الماضي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.