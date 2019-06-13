بعد الهجوم.. هكذا ستتأثر أسعار التأمين على الناقلات

بدأت الأسواق تلاحظ تأثر شحنات النفط من السعودية والإمارات وإيران والكويت والعراق، وجميعها أعضاء في منظمة أوبك، وهي تستخدم مضيق هرمز كممر رئيسي لشحناتها.

فبعد الهجمات التي أصابت ناقلات نفط في المياه الاقتصادية الإماراتية وهجوم آخر على خط أنابيب رئيسي للنفط في السعودية خلال الشهر الماضي، قامت لجنة الحرب المشتركة لهيئة سوق لويدز " Joint War Committee of Lloyd's Market Association " التي تضم ممثلين من لويدز وجمعية التأمين الدولية بإضافة مناطق الخليج العربي وخليج عمان إلى لائحة المناطق ذات المخاطر الملموسة.

وهي قائمة تعتمد عليها شركات التأمين في تقييم مخاطر أمن الشحن لكنها غير ملزمة.

من جهتها، أكدت جمعية البترول اليابانية أن تكاليف شراء النفط الخام من الشرق الأوسط سترتفع مع ارتفاع أقساط التأمين البحري لتشمل تأمين الناقلات ضد الحرب.

حيث يعتبر الخبراء أن المنطقة باتت الأكثر خطورة لناقلات النفط منذ الحرب الأميركية في العراق.

وقد أكدت مجموعة من الشركات التي تمتلك ناقلات النفط أنها زادت التدابير الأمنية على متنها بعد هجمات مايو.

فيما يرى مستشارون في قطاع الطاقة أنه في حال قناعة السوق بأن إيران وراء هذا التخريب وأن مثل هذه الحوادث ستتكرر، فهذا سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لتكاليف التأمين.