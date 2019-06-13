بومبيو يحث الهند على فتح أسواقها أمام الشركات الأميركية

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار لتسوية الخلافات التجارية مع الهند بالسماح بفرص أكبر للشركات الأميركية من أجل الوصول إلى الأسواق الهندية.

وتشير تعليقات بومبيو، الذي سيزور نيودلهي في وقت لاحق هذا الشهر، إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند، بسبب الحواجز التجارية.

ومتحدثاً في مجلس الأعمال الأميركي-الهندي في واشنطن، قال بومبيو: "نبقى منفتحين على الحوار، ونأمل بأن أصدقاءنا في الهند سيتخلون عن حواجزهم التجارية وسيثقون في القدرة التنافسية لشركاتهم".

وأضاف: "سنحث أيضاً على التدفق الحر للبيانات عبر الحدود.. ليس فقط لمساعدة الشركات الأميركية، بل لحماية البيانات وضمان خصوصية المستهلك".

وقال أيضاً: "بالحديث عن الخصوصية، نحن حريصون على أن نساعد الهند في إقامة شبكات اتصالات آمنة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس".

وسيقوم بومبيو بجولة تشمل الهند وسريلانكا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 24 إلى 30 يونيو.