خبير للعربية: ارتفاع مرتقب في تكلفة النقل البحري

أكد الخبير في النقل النفطي، ممدوح زايد، في مقابلة مع "العربية" أن مثل هذه الحوادث الأمنية المتكررة التي تستهدف ناقلات بحرية، ستدفع بأصحاب شركات الشحن البحري إلى التردد في إرسال سفنها إلى المنطقة عبر مضيق هرمز باستثناء الخطوط الرئيسية العملاقة، مثل "ميرسك" و"ميرشنت مارين" و"CMA CGM SA" غير أنها ستعدل حتما في أسعارها.

وشدد زايد على أن الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان صباح اليوم، سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكلفة النقل البحري “shipping rates” تحت مسمى علاوة حرب إن تم التأكد من احتمالية دخول المنطقة في حالة حرب، إلى جانب ارتفاع أسعار التأمين على الناقلات وأسعار الحاويات كذلك الأمر بالنسبة لرسوم الشحن.

وتوقع أن تكون الصين من أوائل الدول التي تعيد النظر في تعرفة النقل البحري بدءا من اليوم.

هذا وقامت لجنة الحرب المشتركة لهيئة سوق لويدز " Joint War Committee of Lloyd's Market Association " التي تضم ممثلين من لويدز وجمعية التأمين الدولية بإضافة مناطق الخليج العربي وخليج عمان إلى لائحة المناطق ذات المخاطر الملموسة.

وهي قائمة تعتمد عليها شركات التأمين في تقييم مخاطر أمن الشحن لكنها غير ملزمة.

فيما يرى مستشارون في قطاع الطاقة أنه في حال قناعة السوق بأن إيران وراء هذا التخريب وأن مثل هذه الحوادث ستتكرر، فهذا سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لتكاليف التأمين.

وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.

وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

ونقلت صحيفة نرويجية تأكيد "شركة فرونت لاين" أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان.

وارتفع خام برنت أكثر من 4.5% ليصل إلى 62.44 دولار للبرميل بعد ورود أنباء عن حادث شحن في خليج عمان، فيما صعد الخام الأميركي 4.25% إلى 53.23 دولار للبرميل.