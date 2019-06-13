زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة بأميركا

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما قد يعزز المخاوف من أن تكون سوق العمل تخسر الزخم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال شهر مايو.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ثلاثة آلاف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفاً للأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر ألف طلب فوق التقديرات السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 216 ألفاً الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع الخاص بالطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2500 طلب إلى 217 ألفاً و750 طلباً الأسبوع الماضي.

وأضاف الاقتصاد 75 ألف وظيفة فقط في مايو، وذكرت الحكومة في الأسبوع الماضي أن الأجور السنوية زادت بأبطأ وتيرة في ثمانية شهور.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، ارتفع بمقدار ألفي شخص إلى 1.70 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو. وهذا هو أعلى مستوى منذ مارس.