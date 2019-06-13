صندوق النقد الدولي يصرف شريحة لتونس بـ247 مليون دولار

قال توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية لرويترز إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف شريحة بقيمة 247 مليون دولار، هي السادسة في برنامجه لإقراض البلد الواقع في شمال إفريقيا.



وأبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد في ديسمبر 2016 لبرنامج قرض قيمته حوالي 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المنهك. ويتضمن البرنامج خطوات لخفض عجز مالي مزمن وتقليص خدمات عامة متضخمة.



وبهذا يصل إجمالي حجم الشرائح التي تم صرفها من القرض منذ عام 2016 إلى حوالي 1.6 مليار دولار.



وقال مسؤولون إن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار دولار في 2019.



وحث صندوق النقد تونس على تجميد الأجور في القطاع العام والتي تضاعفت فاتورتها إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 من 7.6 مليار دينار في 2010.



ومن أجل خفض العجز في الطاقة الذي طالب به صندوق النقد الدولي، رفعت الحكومة في مارس الماضي أسعار الوقود، وهي الزيادة الخامسة في 12 شهراً.



ووافق البرلمان أيضا في أبريل الماضي على قانون يرفع سن الإحالة للتقاعد بالقطاع العام عامين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل، وهو إصلاح رئيسي آخر طالب به المقرضون الدوليون لتونس لتحقيق استقرار ماليتها العامة.