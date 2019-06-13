208 مليارات دولار عجز الحكومة الأميركية في مايو

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 208 مليارات دولار في مايو مع فشل زيادة متواضعة في الإيرادات في تعويض قفزة في الإنفاق العسكري والإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.



ويعتبر هذا أعلى عجز على الإطلاق لشهر مايو، ويزيد كثيراً عن متوسط توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والبالغ 185.5 مليار دولار.



وقفز الإنفاق الحكومي إلى 440 مليار دولار بزيادة قدرها 21% عن مايو 2018، في حين ارتفعت الإيرادات 7% إلى 232 مليار دولار.



وقدمت الرسوم الجمركية دعما متواضعا لإيرادات الحكومة مع ارتفاعها إلى 5 مليارات دولار على مدار الشهر، من 3 مليارات دولار في مايو 2018. وزادت إدارة ترمب الرسوم الجمركية على بضعة شركاء تجاريين رئيسيين أبرزهم الصين.



وهبط إجمالي إيرادات ضرائب الشركات إلى ستة مليارات دولار في مايو من 7 مليارات دولار قبل عام. وارتفع الإنفاق العسكري إلى 62 مليار دولار.



وبلغ مجمل العجز في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 739 مليار دولار، مقارنة مع 532 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.



وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر.