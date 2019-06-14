كودلو: الحرب التجارية ستؤذي الصين أكثر من أميركا

قال أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن العبء الاقتصادي لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سينتقل إلى الصين أكثر من الولايات المتحدة.



وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي بالبيت الأبيض "العبء الاقتصادي في مجمله سيؤذي الصين أكثر مما يؤذينا".



وأضاف أن البيت الأبيض يخطط لأن يجتمع ترمب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق هذا الشهر، رغم أن الاجتماع لم "يصبح رسمياً" حتى الآن.



وأطلقت الولايات المتحدة معركة رسوم جمركية مع الصين في 2018 ساعية إلى تغييرات هيكلية شاملة من بكين. لكن التوترات بين واشنطن وبكين زادت بشكل حاد في مايو، بعد أن اتهمت إدارة ترمب الصين بالتراجع عن وعود لإجراء تغييرات اقتصادية هيكلية خلال أشهر من المحادثات التجارة.



وقال ترمب إنه سيتخذ قرارا بعد قمة مجموعة العشرين بشأن ما إذا كان سينفذ تهديداً لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار.