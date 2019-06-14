لاجارد: لا أطمح لشغل منصب بارز بالاتحاد الأوروبي

سئلت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عما إذا كانت مستعدة لقبول أحد المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي ستخلو هذا العام، فقالت إنها لديها وظيفة بالفعل.



وردد مسؤولون أوروبيون اسم لاجارد كأحد المرشحين المحتملين لرئاسة المفوضية الأوروبية أو حتى البنك المركزي الأوروبي.. وهما منصبان سيخلوان في أول نوفمبر.



وقالت لاجارد للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ "يشرفني جداً أن أكون جزءاً من تلك السوق الأوروبية، لكنني لدي وظيفة وتكليف وأنا أنفذ ذلك التكليف".