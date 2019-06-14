مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وهذه هي الزيادات

أعلنت وزارة النقل المصرية، تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث تزامناً مع فتح المحطات الجديدة أمام الركاب بدءا من غد السبت.

وذكرت في بيان، أنه بدءاً من غد السبت ومع تشغيل محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس"، سيتم تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.

وأوضحت أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم إلى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات.

مع ثبات سعر تذكرة الخطين الأول والثاني وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأيضاً تثبيت سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لكافة المناطق بالخط الثالث.

ومراعاة للبعد الاجتماعي، تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة سيكون بمبلغ 33 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، بنسبة تخفيض تصل 97%.

وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة تبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها، بنسبة تخفيض تصل 90%، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.

وستصبح اشتراكات ومستخدمي الخط الثالث كالتالي:

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب، سيكون لـ16 محطة مخفض بنسبة 45%، ليصل لـ230 جنيه بدلاً من 420 جنيها، حيث يبلغ سعر الرحلة من خلال الاشتراك نحو 383 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

وبالنسبة لـ25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضاً بنسبة 55% بقيمة 270 جنيها بدلاً من 600 جنيه، حيث تبلغ سعر الرحلة به 450 قرشا بدلا من 10 جنيهات، واشتراك لأكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفضاً بنسبة 40%، على أن يصبح قيمته 360 جنيها بدلاً من 600 جنيه، ويبلغ سعر الرحلة 6 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات.

وبالنسبة لاشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب، سيكون سعره لـ16 محطة مخفضاً بنسبة 50%، على أن يبلغ 630 جنيها بدلاً من 1260 جنيها، وتصل سعر الرحلة به 350 قرشا بدلاً من 7 جنيهات، وبالنسبة لـ25 محطة تكون قيمته مخفضة بنسبة 58%، على أن يصبح سعره 760 جنيهاً بدلاً من 1800 جنيه، وتبلغ قيمة الرحلة به 422 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

وبالنسبة لأكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضاً بنسبة 45%، على أن يصبح سعره 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة به 556 قرشا بدلاً من 10 جنيهات، مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

وأشارت الوزارة إلى أن مترو الأنفاق يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500 ألف راكب يومياً، وأن تكلفة الثلاث محطات التي سيتم فتحها أمام الركاب غداً السبت تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.