اليوم.. الهند تفرض رسوماً إضافية على 28 سلعة أميركية

قال بيان صادر عن الحكومة الهندية، إن رسوما جمركية إضافية ستفرض اعتبارا من اليوم على 28 سلعة أميركية من بينها الجوز واللوز والتفاح.

وذكرت رويترز من قبل أن الهند تستعد لفرض رسوم أعلى بعد سحب واشنطن ميزات تجارية أساسية كانت ممنوحة لنيودلهي.

وأصدرت نيودلهي مبدئيا قرارا في يونيو/حزيران من العام الماضي بزيادة الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة 120% على بضائع أميركية ردا على رفض واشنطن إعفاءها من رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

لكن نيودلهي أجلت رفع الرسوم الجمركية أكثر من مرة مع انخراط البلدين في مفاوضات تجارية.

وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والهند في 2018 ما يقدر بنحو 142.1 مليار دولار.