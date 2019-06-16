مبادرة تفتح آفاقاً جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني

تسعى مؤسسة "مينا كاتاليست" لبناء اقتصاد فلسطيني افتراضي، من خلال الربط بين رواد الأعمال في فلسطين والأسواق الخارجية، بهدف الحصول على استثمارات وشراكات وفتح أسواق جديدة أمامهم.

وفي هذا الإطار جمعت المؤسسة مجموعة من رواد الأعمال الذين طوروا مشروعات تكنولوجية صغيرة "ستارت آب" في مجالات السفر والسياحة، والرعاية الصحية إضافة إلى صناعة الأدوية وتوصيل البضائع.

يقول ماهر جناجرة، مؤسس موقع "كوين بت"، الذي يوفر خدمة الاستثمار في العملات الافتراضية، إنه يعتمد اعتماداً كبيراً على المجتمع الافتراضي الفلسطيني لتبادل الأفكار وبناء العلاقات.

ويضيف: "هذة المبادرة في غاية الأهمية لأني قمت ببناء علاقات وصداقات وروابط مع رواد أعمال آخرين في المنطقة، وأيضاً من الناحية العملية أصبح لدي شركاء في المنطقة العربية ومؤسسون آخرون فتحوا أبواباً عديدة، مثل استثمارات رأس مالية وأيضاً شراكات استراتيجية كي ننمي أعمالنا في المنطقة العربية".

الهدف الأساسي وراء هذه المبادرة هو خلق فرص جديدة للشباب من خلال الاستفادة من قوة قطاع التكنولوجيا للنهوض بالاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للمشروعات الفلسطينية.