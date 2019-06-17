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رويترز: عجز الميزانية يستنفد صناديق الكويت وعمان السيادية

المصدر: العربية.نت
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ذكرت وكالة رويترز أن الصناديق السيادية لكل من الكويت وسلطنة عمان تواجه تآكلا سريعا نتيجة عدم تمكّن الدولتين من الاقتراض.

وفيما تواجه عُمان ارتفاع تكاليف الاقتراض، تتمثل مشكلة الكويت في رفض النواب إقرار قانون يجيز للحكومة الاقتراض.

وتشير تقديرات رويترز إلى أن الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام الكويتي ستنفد خلال 4 سنوات وفق السيناريوات الأكثر منطقية، إذا استمر استخدامها لتغطية عجز الميزانية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تدير أصولا بـ 590 مليار دولار، ما يجعل منها رابع أكبر صندوق سيادي في العالم، وفق تصنيف معهد الصناديق السيادية.

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