مصر.. صناديق أجنبية تشارك في 4 صفقات استحواذ محتملة

من المتوقع أن يشهد السوق المصري عدة صفقات استحواذ خلال الأيام المقبلة تشارك فيها صناديق ومؤسسات أجنبية، ما يشير إلى تحول السوق المصري إلى جاذب للاستثمار في ظل الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.

حيث وافقت الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري" على الطلب الذي قدمته شركة فريزلاند كامبينا الهولندية لتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة العربية لمنتجات الألبان، تمهيداً لتقديم عرض للاستحواذ على 100% من أسهمها.

وتمتلك شركة "بايونيرز" القابضة حصة تبلغ 70% من شركة أراب ديري، اشترتها عام 2015 بعد منافسة مع عدة شركات عالمية شملت "لاكتاليس" الفرنسية التي تعد أكبر الشركات الأوروبية لمنتجات الألبان، و"أرلا" الدنماركية، و"بي في فودز" الهولندية، إلى جانب "السهم السعودية للصناعات الغذائية"، وذلك كونها موردة لمنتجات الألبان لصالح العديد من العملاء، مثل فنادق هيلتون وموفنبيك وإنتركونتننتال، بالإضافة إلى عدد من سلاسل المحال الشهيرة مثل كوك دور ولابوار وبون أبيتي، وأيضا شركة السهم السعودية.

كما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا أنها وقعت اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة حاكمة بأحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي في القاهرة. وتوقعت الشركة إتمام صفقة الاستحواذ بنهاية العام الجاري، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل أخرى حول هوية المركز أو القيمة المتوقعة للصفقة.

ويتخصص المركز في تقديم قائمة طويلة من الخدمات تشمل معالجة أمراض النساء والولادة والعقم وأمراض الذكورة والصحة الإنجابية والعلاج بالليزر والتغذية وخدمات طب الأسرة. وأشارت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى التوسع في تخصص جديد يتميز بزيادة الطلب عليه وارتفاع هامش الربح.

وفي بيان، قال الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى "كليوباترا"، أحمد عز، إن عملية الاستحواذ ستمكن الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر تعزيز وتنويع باقة الخدمات الطبية.

فيما دخل أحد صناديق الاستثمار البريطانية في مفاوضات مع صندوق "يورومينا 2" للاستحواذ على حصته البالغة 51% في مستشفى العيون الدولي.

ويعتزم الصندوق البريطاني إعداد الفحص النافي للجهالة والتقييم المالي لتقديم عرض شراء رسمي. كان صندوق "يورومينا 2" وقام بتعيين مكتب لازارد الاستشاري العالمي مستشارا ماليا، كما عين مكتب معتوق بسيوني والحناوي مستشارا قانونيا للتخارج من المستشفى.

ورفض صندوق يورومينا 2 سابقا عرضين آخرين غير رسميين للاستحواذ على الحصة، أحدهما من صندوق ازدهار للاستثمار المباشر، وآخر من مجموعة من الأطباء المساهمين في المستشفى، وذلك لضعف القيمة المادية للعرضين.

وفي مارس الماضي أعلن صندوقا "تي بي جي" الأميركي أنه يدرس فرصا للاستثمار في مصر، من بينها إمكانية الاستحواذ على حصة في مستشفى العيون الدولي. وإلى جانب مقر مستشفى العيون الدولي في الدقي، يملك المستشفى فرعا في مصر الجديدة، وآخر داخل مستشفى دار الفؤاد، وآخر تخصصيا لطب وجراحة عيون الأطفال في الدقي، إلى جانب فرع بالفيوم جرى افتتاحه في عام 2011.

أيضاً، وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على بدء المفاوضات للاستحواذ على 55% من أسهم الشركة العربية الفندقية المالكة لفندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي من مجموعة المقاولون العرب والشركات التابعة.