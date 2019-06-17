فيسبوك يستهدف جيوب 2.5 مليار مستخدم بعملة مشفرة مختلفة

يستعد محافظو البنوك المركزية الكبرى في العالم لاستقبال زميل جديد، وهو مارك زوكربيرغ فمؤسس فيسبوك بدأ مشروعا طموحا لإطلاق عملة مشفرة مختلفة عن بيتكوين وسواها، من حيث إنها مرتبطة بالعملات الحقيقية التي تصدرها البنوك المركزية، ما قد يجعلها أكثر استقرارا.

وبهذه الفكرة الجديدة، يخطط فيسبوك إلى تخطي نشر الصور والفيديوهات أو حتى تواصل المستخدمين مع بعضهم البعض، إلى محفظة كل مستخدم عبر عملة للدفع جديدة بحلول عام 2020.

وتبلغ تكلفة مشروع Facebook الجديد نحو مليار دولار، وسيمكن مستخدميه والبالغ عددهم نحو 2.5 مليار مستخدم من تغيير الدولارات وعملات دولية أخرى إلى عملة مشفرة.

وكان زوكربيرغ قد وجه دعوة إلى أكثر من 10 شركات منها شركة Visa و Mastercard و PayPal و Uber لدعم وإدارة مشروعه الجديد إضافة إلى استثمار كل منها 10 ملايين دولار في هذا المشروع.

وكان مؤسس Facebook قد التقى الشهر الماضي مع محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني لمناقشة الفرص والمخاطر المحتملة لإطلاق العملة المشفرة ودخول شركته عالم الخدمات المالية.

وطلب زوكربيرغ مشورة بخصوص قضايا العمل والقوانين التي تحكم إطلاق العملة مع مسؤولي من وزارة الخزانة الأميركية.

ومن المتوقع أن تكون عملة Facebook مختلفة عن العملات المشفرة الأخرى، إذ ستكون مرتبطة بعدد من العملات التي تصدرها الحكومات، في محاولة لتجنب التقلبات في الأسعار التي شهدتها العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.