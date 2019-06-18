هذه العوامل تحدد مسار الفائدة على الجنيه المصري

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عودة الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن التدفقات النقدية الأجنبية منذ تعويم الجنيه بلغت 200 مليار دولار.

وأضاف محافظ المركزي "التدفقات النقدية الكبيرة دلالة قوية على عودة الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار أسعار الصرف واختفاء السوق السوداء وزيادة الاحتياطيات الدولية على الرغم من وجود خطط طموحة لمشاريع على كافة القطاعات".

وتابع "إن أسعار الفائدة تتوقف على عوامل عديدة، منها محلية ودولية تشمل البطالة والتضخم والمؤشرات المالية والبنوك والسيولة وكل الإجراءات، بالإضافة لارتباطنا بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة الأميركية. ونلحظ أن السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي تغيرت بشكل جذري، فبعد أن كانت السياسات النقدية تقليدية اتخذت منحى آخر، وهو ما يصب في مصلحة المركزي المصري ويؤدي لتدفقات نقد أجنبي إلى أسواقنا والأسواق الناشئة بشكل أكبر".