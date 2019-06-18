مصر.. تراجع مبيعات السيارات 5% في الأشهر الأربعة الأولى

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات في مصر، تراجع مبيعات السيارات بـ5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 47 ألف عملية بيع.

وأوضحت البيانات أن قطاع السيارات الخاصة هو الأكثر تضررا خلال العام الحالي، حيث تراجعت المبيعات بـ10%. بينما ارتفعت مبيعات الشاحنات التجارية بـ7%، والأوتوبيسات ارتفعت بـ8%.

من ناحية أخرى، قفزت واردات مصر من السيارات الأوروبية بـ44% خلال الربع الأول من العام إلى 13 ألف سيارة، وذلك في أعقاب تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.