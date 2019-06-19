مصر.. قفزة في إيرادات ضريبة أذون وسندات الخزانة

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إيرادات مصر من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة تقدر بنحو 11.4%، على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الشهري لوزارة المالية في مصر أن الإيرادات من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بلغت 39.5 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 وحتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 35.45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات مصر الضريبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 550.27 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 470.51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ووفقاً للبيانات، مثلت الإيرادات الضريبية نحو 80% من إجمالي إيرادات مصر البالغة 686.78 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى شهر أبريل الماضيين، مقابل 577.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.