لأول مرة في الشرق الأوسط.. بلوك تشين ثنائية المنصة

استكملت "مجموعة لاندمارك" وبنك "إتش إس بي سي" بنجاح، العملية الأولى من نوعها لربط منصتي بلوك تشين مستقلتين، في عملية تؤكد على تعاون الطرفين وتستعرض دور التقنيات التعاونية في دفع عجلة التجارة العالمية في المستقبل، وتجسد أيضاً خطوة طموحة لقطاع تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط نحو تبني تقنية بلوك تشين.

وتم تنفيذ العملية من خلال إرسال شحنة كبيرة من شركة "بي دي إندستريز" (Bee Dee Industries) في هونغ كونغ إلى "محل الأطفال"، العلامة التجارية المحلية التابعة لمجموعة لاندمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباستخدام منصة "فولترون"، تم إصدار خطاب اعتماد من بنك "إتش إس بي سي" بالتعاون مع منصة ReChainME، التابعة لمجموعة لاندمارك، التي أتاحت تواصلاً سلساً مع شركاء الدعم اللوجستي عبر طرفي هذا الممر التجاري الحيوي المتمثل في هونغ كونغ والإمارات.

وتتيح الانسيابية في الربط بين أطراف العملية، والتي توفرها تقنية بلوك تشين، لجميع المعنيين ضمن سلسلة التوريد الاطلاع على كافة المستندات وتتبع الشحنة بشكل مباشر، وبالتالي تقليص الوقت الإجمالي اللازم لإكمال الصفقة بمدة زمنية حوالي 12 يوماً أو ما يعادل نسبة 40%.

وقد ساهم ذلك أيضاً في تقليص الحاجة إلى المستندات الورقية، حيث تتضمن عمليات سلاسل التوريد في قطاع تجارة التجزئة عادةً عدداً كبيراً من المستندات الورقية التي يتم تدقيقها وتحديثها في محطات مرور الشحنات.

وفي هذا السياق، قال المدير المالي للمجموعة في "مجموعة لاندمارك" راجيش جارج: "شهدنا عن كثب إمكانات تقنية بلوك تشين الواعدة وقررنا المضي قدماً في ترسيخها، ومن هنا تأتي أهمية هذه المعاملة. ولا شك في أن فوائد تبني التقنيات الجديدة والناشئة على غرار تقنية بلوك تشين ضمن سلاسل التوريد سواء كانت للبضائع أو للأموال لا تقتصر على تعزيز السرعة والكفاءة في السوق، بل تعكس أيضاً التزامنا المتواصل بدفع عجلة التحول التقني في قطاع التجزئة وتقديم أفضل قيمة ممكنة لعملائنا".

من جهته، قال المدير الإقليمي التجاري في "إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا" سونيل فيتيل: "شهدنا عدداً من التطورات في جهود رقمنة القطاع التجاري، وحصلت كل من هذه التطورات على شبكة متخصصة مصممة خصيصاً لتوفير اتصالات آمنة ساهمت بدورها في تشكيل "جزر رقمية" متباينة. ويكمن التحدي في ربط هذه الجزر الرقمية وإنشاء شبكة متماسكة. وهنا تلعب تقنية البلوك تشين دوراً هاماً، لاسيما أن القدرة على توصيل منصتي بلوك تشين تكميليتين تعتبر خطوة رئيسية في تطوير هذه التقنية، وهو ما توفره ديناميكية التشغيل البيني في منصة فولترون".

وأضاف فيتيل: "في عالم تركز فيه الشركات على تحديد مواقع سلاسل التوريد التابعة لها بشكل متزايد عبر العديد من الأسواق، فقد باتت تقنية البلوك تشين في غاية الأهمية لقدرتها على توفير ميزة تنافسية لهذه الشركات من خلال زيادة سرعة وتيرة عملياتها التجارية دون المساس بمستويات الخصوصية والأمان العالية".

وتعتبر "فولترون" منصة تختص في توزيع التمويل التجاري وتعمل على رقمنة عمليات إصدار خطابات الاعتماد من التطبيق حتى تقديم المستند. وكان بنك "إتش إس بي سي" قد ساهم سابقاً في تيسير أربع معاملات لإصدار خطابات اعتماد باستخدام هذه التقنية عبر شبكته العالمية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها ربط منصة "فولترون" بمنصة بلوك تشين مكملة، والمرة الأولى التي يتم فيها استخدام منصة "فولترون" لإصدار خطاب اعتماد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ.

تجدر الإشارة إلى أن ReChainME هي منصة بلوك تشين واعدة أطلقتها "مجموعة لاندمارك"، وتضمن تواصلاً أكثر سلاسة بين جميع الأطراف والشركاء المعنيين في العملية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.