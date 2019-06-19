مصر.. زيادة نمو الناتج المحلي لـ5.7% في الربع الأخير

توقعت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر، هالة السعيد، زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.7% في الربع الأخير من العام المالي الجاري.

وأضافت السعيد أن الاقتصاد حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي الماضي، و5.6% بالربع الثالث للعام المالي الحالي.

من ناحية أخرى، قال مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال خالد عبد الرحمن، إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الـ WON الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة.

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وأضاف خالد عبد الرحمن لوكالة رويترز، أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد ذكر في أبريل الماضي، أن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، بالإضافة للسندات الخضراء و الصكوك خلال العام المالي المقبل.

وأوضح الوزير المصري أن هذا الإجراء يعود إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات "جي بي مورغان" الأميركي للأسواق الناشئة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، بعد بيعها لسندات دولية بقيمة ملياري يورو في أبريل.