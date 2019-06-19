جامعة "أوكسفورد" تتلقى أكبر تبرع منفرد في تاريخها

تلقت جامعة "أوكسفورد" أكبر تبرع منفرد في تاريخها بلغت قيمته 150 مليون دولار، من ستيفن تشوارزمن الرئيس والشريك المؤسس لشركة

Blackstone.

وستسخدم الجامعة التمويل لإنشاء "تشوارزمن" البحثي للدراسات الإنسانية، الذي سيضم معهدا لدراسة أخلاقيات أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقال "تشوارزمن" إن المركز سيضم برامج للعلوم الإنسانية تشمل دراسات في التاريخ والموسيقى.

وكان "تشوارزمن" قد تبرع أيضا بـ350 مليون دولار لجامعة MIT و150 مليون دولار لـ Yale كما أنشأ برنامجا بقيمة 575 مليون دولار، لتقديم منح دراسية بجامعة Tsinghua الصينية.