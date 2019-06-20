صندوق عربي يقرض المغرب 237 مليون دولار لمشروعات بنى تحتية

وقع المغرب اتفاقا لاقتراض 2.27 مليار درهم (237 مليون دولار) من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، لتمويل مشروع طريق وتطوير سد.

وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، إن القرض سيساعد بلاده على تحسين شبكة الطرق، وتطوير سد يخدم أغراض الري في شرق المغرب.

وفي الأربعين عاما الماضية، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 72 قرضا للمغرب بإجمالي 4.4 مليار دولار.

ولجأت الحكومة المغربية هذا الشهر لبيع حصة قدرها 8% في اتصالات المغرب، أكبر شركة اتصالات في البلاد، مقابل نحو 920 مليون دولار، للمساهمة في كبح عجز الميزانية إلى 3.3% هذا العام، من 3.7% العام الماضي.

وأظهرت أرقام بنك المغرب المركزي أن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 4.1% في 2019، باستثناء إيرادات الخصخصة.

ويواصل المغرب، الذي يعاني من أزمة سيولة، انكشافه على أداء منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي ومصدر السياحة وتحويلات المهاجرين.

ويتوقع المغرب أن يبلغ دين الخزانة 66% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ارتفاعا من 65.8% في 2018، بينما من المنتظر أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 81.4% في 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.