نمو صافي الدين العام للأردن 2% في 4 أشهر

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.9% إلى 27.414 مليار دينار، ما يعادل (38.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.



وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الخميس، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل الماضي بلغ 15.39 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.01 مليار دينار.



ويعادل صافي الدين العام الأردني 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي.