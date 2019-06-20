"بوريس جونسون" يعزّز تقدمه في سباق خلافة تيريزا ماي

عزّز بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً للفوز بسباق قيادة حزب المحافظين في بريطانيا، تقدمه بعد جولة ثالثة من تصويت نواب الحزب لخلافة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء.

وحصل جونسون على 143 صوتاً من أصل 313 صوتاً، وحل وزير الخارجية جيرمي هانت في المركز الثاني بـ54 صوتاً، في حين احتل وزير البيئة ميشيل غوف المركز الثالث وحصل على 51 صوتاً.

وجاء وزير الداخلية، ساجد جافيد، في المركز الرابع بحصوله على 38 صوتاً.

أما وزير التنمية الدولية روري ستيورد فحصل على 27 صوتاً وخرج من السباق.

وسيواجه المرشحون الباقون جولتي تصويت أخريين الخميس لتقليص المتسابقين إلى 2.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز في أواخر يوليو هذا العام.