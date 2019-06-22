"فاتف" تمنح باكستان 3 أشهر لإتمام خطة مكافحة غسل الأموال

قالت هيئة عالمية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، إنها أعطت باكستان مهلة حتى أكتوبر/تشرين الأول لتحسين عملياتها لمحاربة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليا.

وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تأسست قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، إنها قلقة من أن باكستان فشلت في استكمال خطة العمل أولا بحلول مهلة انتهت في يناير/كانون الثاني/ ثم مهلة أخرى انتهت في مايو/أيار.

وقال بيان من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، "تحث فاتف بقوة باكستان على الانتهاء سريعا من خطتها للعمل بحلول أكتوبر 2019. خلافا لذلك، فإن فاتف ستقرر الخطوة المقبلة في ذلك الوقت عن التقدم غير الكافي".

وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إنها على المسار. وأضافت قائلة "تكرر حكومة باكستان تعهدها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان إتمام خطة العمل في الوقت المناسب".

وتدرج فاتف بالفعل باكستان في "قائمتها الرمادية" التي تضم دولا لديها قيود غير كافية لكبح غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن الهند تريد إدراج باكستان في القائمة السوداء، وهو ما سيجعلها على الأرجح عرضة لعقوبات.