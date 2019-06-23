السعودية تنفق 5.4 مليار دولار على مشاريع مياه وصرف صحي

تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال قيمة العقود الممنوحة لمشاريع المياه والصرف الصحي، وفقاً لبحث صادر عن مجلة ميد.

وبلغت قيمة العقود الممنوحة في السعودية لمشاريع المياه والصرف الصحي خلال 12 شهراً حتى نهاية شهر مارس الماضي 5.4 مليار دولار، لتمثل بذلك نحو 28% من عقود تلك المشاريع الممنوحة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغت قيمتها 11.3 مليار دولار.

وأعلنت شركة المياه الوطنية السعودية هذا الشهر أنها اقتربت من إنهاء الإجراءات للبدء في مشاريع تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية، البالغة قيمتها 3.3 مليار ريال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذ 114 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال، تشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ، وأخرى للرفع وخطوط للطرد، وكذلك مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

وأوضح التقرير أن عقود تحلية المياه في مصر بلغت قيمتها خلال تلك الفترة نحو 350 مليون دولار من خلال 6 مشروعات، فيما وقعت تونس عقود مشروعين خلال نفس الفترة بقيمة 221 مليون دولار.