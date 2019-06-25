تحذير رسمي.. 20 دولة كبرى تبني حواجز تجارية

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم، إن الاقتصادات العشرين الأكثر تقدما في العالم أقامت 20 حاجزا تجاريا جديدا بين أكتوبر 2018 ومايو 2019 بما يغطي تجارة قيمتها 336 مليار دولار.

وحذرت المنظمة من أن هناك عدة حواجز إضافية قيد البحث، في سياق الحرب التجارية المستعرة التي اندلعت بين الولايات المتحدة، والصين وامتدت آثارها إلى عدة دول صناعية كبرى مستوردة أو مصدرة.

وقال مدير منظمة التجارة، Roberto Azevedo إن هذا الأمر سيكون له عواقب تتمثل في تنامي عدم التيقن وتراجع الاستثمار وتباطؤ نمو التجارة، مضيفا أن هناك حاجة ملحّة لدور قيادي من مجموعة العشرين، التي يجتمع زعماؤها في وقت لاحق هذا الأسبوع بمدينة أوساكا اليابانية.