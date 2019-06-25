ثورة تكنولوجية قادمة.. أجهزة ذكية تشتري احتياجات المنزل

قال تقرير صادر عن وحدة أبحاث بيزنس إنسايدر، إن المستهلكين بدأوا يتجهون على نحو متزايد نحو الأجهزة المنزلية الذكية، مشيرة إلى أن 60% من الأميركيين يمتلكون جهازا ذكيا واحدا على الأقل، وهو ما يوفر فرصة لنمو شركات التجارة الإلكترونية لكي تتكامل مع المنازل الذكية، وتشجع عمليات الشراء من خلال تلك الأجهزة.

وأوضحت أن أجهزة التحدث الذكية أصبحت سمة رئيسية للمنازل الذكية، وهي ما جذبت اهتمام كثير من الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من ميزات تلك الأجهزة، ولكن هناك مشكلة، وفقا للتقرير، الذي أوضح أن المستهلكين لا يستخدمون عادة تلك الأجهزة لشراء مستلزمات المنزل.

وذكر أن الفرص الواضحة لتلك الشركات، بخلاف أجهزة التحدث الذكية، هو الأجهزة المنزلية الذكية مثل الثلاجات. وأشار إلى أن الأجهزة الذكية، خاصة الأجهزة المنزلية، يمكن أن يكون لها ميزات في هذا الأمر، إذ يمكن تزويدها بمستشعرات لكي تخبر أصحابها متى يمكنهم شراء المنتجات التي يحتاجونها، وقد تستطيع أن تقوم بشراء تلك المستلزمات وحدها أوتوماتيكيا.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر سيخلق فرصا لمصنعي الأجهزة المنزلية، والتجارة الإلكترونية، وموردي المنتجات، إذ يمكنهم التكامل والاتفاق فيما بينهم لتزويد المستهلك باحتياجاته.