محادثات تجارية بين بكين وواشنطن تسبق اجتماع الرئيسين

أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الأسبوع، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية.

وقالت وكالة شينخوا للأنباء إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحدث إلى الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث "تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس عنها".

وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى "بناء على طلب من الجانب الأميركي"، واتفق المسؤولون بعده على متابعة التواصل.

ووفقا لمسؤول أميركي سيعقد الاجتماع المرتقب بين ترمب وجين بينغ، السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

واتفق الرئيسان على الاجتماع بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما الشهر الماضي، والتي تبعها زيادة رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على بضائع بقيمة 260 مليار دولار.

وإنتقل ترمب بعد ذلك ليدرج شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على قائمة سوداء ويحظر تعامل الشركات الأميركية معها، وقد ردت بكين على ذلك بالتهديد بإنشاء قائمتها الخاصة من الشركات والأفراد "غير الجديرين بالثقة".