الصين تنفي نصب مصيدة ديون بـ60 مليار دولار لإفريقيا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الثلاثاء، إن مشروعات التنمية في إفريقيا يجب أن تكون مستدامة وندد "بقوى خارجية" تريد تشويه التعاون من خلال اتهام الصين بأنها تنصب مصيدة ديون.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمبلغ 60 مليار دولار لدول إفريقيا خلال قمة الصين-إفريقيا للتعاون في سبتمبر/أيلول وهو نفس المبلغ الذي تعهد به في القمة السابقة في جوهانسبرغ في 2015.

وقال وانغ لوزراء من نحو 50 دولة إفريقية في بكين، إن بلاده لا تسعى لمكاسب جيوسياسية ضيقة في إفريقيا ولن تفرض أبدا إرادتها على القارة.

وأضاف أن اتجاه الصين للتعاون مع إفريقيا يختلف عن القوى التقليدية. وتابع أن المشروعات المشتركة يجب أن تكون مستدامة.

وقال وانغ "نحتاج لدفع التعاون في المشروعات بشكل يضمن تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية حقيقية واحترام مبادئ السوق".