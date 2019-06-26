وزير الخزانة الأميركي: كنا على وشك إبرام اتفاق مع الصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري، وفقا لما أوردته "سي.إن.بي.سي".

وقال منوتشين في مقابلة مع القناة الإخبارية: "كنا قد قطعنا نحو 90% من الطريق (إلى إبرام اتفاق)، وأعتقد أن هناك مساراً لاستكمال هذا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين باليابان، أملا في تهدئة حربهما التجارية المستمرة منذ 11 شهراً.

وكان الممثل التجاري الأميركي قال إن من مصلحة الصين والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجارة ناجح، وإنه يتوقع لقاء مسؤول صيني كبير قبيل قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان.

وقال الممثل التجاري، روبرت لايتهايزر، في شهادة أمام لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي، إنه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيلتقيان مع ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين في المحادثات الأميركية، وذلك قبيل قمة العشرين في اليابان.

وتخوض الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، نزاعاً تجارياً مريراً يفرض ضغوطاً على أسواق المال، ويضر بالاقتصاد العالمي.

وكانت محادثات تستهدف إبرام اتفاق واسع النطاق انهارت الشهر الماضي، بعد أن اتهم المسؤولون الأميركيون الصين بالنكوص عن تعهداتها.

وعلى صعيد منفصل، قال منوتشين تعليقاً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على إيران، إنه يعتقد أن العقوبات "ناجعة".