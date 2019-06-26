أونكتاد: تحرير التعريفات الجمركية يرفع التجارة لإفريقيا 33%

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الناتج المحلي لأغلب البلدان الإفريقية سيرتفع بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3% في حال تطبيق قواعد المنشأ تطبيقاً كاملاً، والتي ستسمح بإلغاء التعريفات الجمركية بين بلدان القارة السمراء.

وأوضحت في تقرير صادر لها، أن حجم التجارة البينية بين دول القارة مازال ضعيفا، إذ يمثل فقط 15% من إجمالي تجارة القارة الخارجية، مقارنة بحوالي 47% في أميركا، و61% في آسيا و67% في أوروبا.

وأشارت إلى أن المعايير اللازمة لتحديد جنسية المنتج، يمكن أن تؤدي إلى نجاح أو إخفاق منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي دخلت حيز النفاذ في مايو الماضي.

وأوضحت أن قواعد المنشأ يمكن أن تكون مفتاحاً لانتعاش التجارة البينية للقارة إذا كانت مبسطة وشفافة وملاءمة للأعمال التجارية ويمكن التنبؤ بها.

وأشار التقرير الصادر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 33% عند تنفيذ التحرير الكامل للتعريفات الجمركية، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيما بين البلدان الإفريقية وتهيئة فرص سوقية لتعزيز التصنيع في إفريقيا من خلال سلاسل القيمة الإقليمية، إلا أن هذه المكاسب من الممكن ألا تتحقق في حال عدم تصميم وتنفيذ قواعد المنشأ بصورة ملائمة.