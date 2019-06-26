محمد بن سلمان يلتقي رؤساء 3 شركات كورية كبرى

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" غو غوانغ مو.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودية، وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة.

وحضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري.

كما التقى محمد بن سلمان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، تشونغ كي سون، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، سام هيون كا.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.

إلى جانب لقائه برئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي" تشي تي أون، الذي تم فيه تبادل الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.