"الاستثمار السعودية" توقع 15 مذكرة مع شركات كوريا الجنوبية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية "SAGIA " على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى سيول، عن توقيع 15 مذكرة تفاهم في قطاعات مختلفة مع عدد من كبرى شركات كوريا الجنوبية.

وقال نائب المحافظ في هيئة الاستثمارات العامة السعودية، سلطان المفتي، في مقابلة مع "العربية" إن رؤية 2030 ستوفر للمستثمرين من كوريا الجنوبية، ومن دول العالم، العديد من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، والأهم أن الرؤية تمهد لدخول المستثمرين الأجانب، وتعزز جدوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ترافقت مع الرؤية.

وأضاف أن تلك الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها "وقد شهدنا زيادة في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 70% من حيث عدد الرخص بالربع الأول 2019 مقارنة مع نفس الربع بالعام 2018 بجانب زيادة بنسبة 127% في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام 2018 بأكمله مقارنة مع عام 2017".

وأوضح أن السعودية "حلت في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات بين دول مجموعة العشرين، ومن بين أهم تلك الإصلاحات، إقامة المحاكم التجارية المختصة، وسن قوانين حماية أقلية المستثمرين إضافة إلى قانون الإفلاس، والسماح للمستثمرين الأجانب، وتعجيل عملية استصدار التراخيص التجارية إلى 24 ساعة في بعض القطاعات".

كما أوضح أن من بين القطاعات التي سيبحث التعاون بها مع الهيئات والشركات الكورية الجنوبية، هي كل من قطاعات: الطاقة والمياه والبتروكيماويات والصحة والتعدين في السعودية.

كما تم منح رخصتين جديدتين للشركات الكورية لإتمام عملياتها في المملكة. وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية أبرزها التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات.

يُذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية المملكة في تحقيق المزيد من التنوع والنمو بما يواكب رؤية 2030.

وكانت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية قد ذكرت أنه تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع السعودية بقيمة 8.3 مليار دولار في قطاعات من بينها بناء السفن والبتروكيماويات.

وتضمنت الاتفاقيات استثمارا مشتركا بقيمة 420 مليون دولار من هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية وأرامكو السعودية في مصنع لمحركات السفن.

ووقعت "إس-أويل" الكورية الجنوبية مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية للتعاون في استثمار قيمته 6 مليارات دولار.

كما ستتعاون كوريا الجنوبية والسعودية في تخزين النفط الخام والسيارات التي تعمل بالهيدروجين.