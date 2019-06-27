عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

هدنة مؤقتة بين أميركا والصين قبيل اجتماع قمة العشرين

المصدر: سيول - رويترز
رابط مختصر

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلاً عن مصادر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن تفاصيل الاتفاق، الذي يعلق الجولة القادمة من فرض رسوم جمركية أميركية على سلع صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار، تجري صياغته في صورة بيانات صحافية وستصدر بصيغة منسقة وليس على هيئة بيان مشترك.

كلمات دالّة

#أسواق, #الصين, #أميركا, #رسوم جمركية, #حرب تجارية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر