هدنة مؤقتة بين أميركا والصين قبيل اجتماع قمة العشرين

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلاً عن مصادر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.



وقالت الصحيفة إن تفاصيل الاتفاق، الذي يعلق الجولة القادمة من فرض رسوم جمركية أميركية على سلع صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار، تجري صياغته في صورة بيانات صحافية وستصدر بصيغة منسقة وليس على هيئة بيان مشترك.