البيت الأبيض: لا شروط مسبقة في محادثات التجارة مع بكين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إنه لا توجد شروط مسبقة قبل أي محادثات تجارية مع الصين، وذلك قبيل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع القادم.



وأضاف كودلو في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة قبل اجتماع الزعيمين.

تأتي تصريحات كودلو رداً، على ما صرح به متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، بأن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة.

وقال المتحدث، قاو فنغ، إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون.

قرار ترمب بشأن رسوم جمركية يعتمد على اجتماعه مع شي

من جهته، أكد مسؤول بارز بإدارة ترمب إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية يعتمد على نتيجة اجتماعه في مطلع الأسبوع القادم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وأبلغ المسؤول رويترز أن من غير المرجح أيضا أن توافق الولايات المتحدة على رفع القيود على مبيعات منتجات أميركية إلى شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات.

بدون أدنى أشك، سيسطر ملف الحرب التجارية على اجتماعات مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، فترمب استبق حضوره للاجتماعات بالتهديد والوعيد قائلا: "إذا لم يحضر الرئيس الصيني إلى الاجتماع، سنفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بشكل تلقائي".

وهذا ما أعطى أهمية كبرى لاجتماع رئيسي أكبر اقتصادين في العالم خلال القمة.