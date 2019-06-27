"فيتش" تحذر: "حرب عملات" قادمة بين الصين وأميركا

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، بعد أن فرضت الأخيرة تعريفات جمركية نسبتها 25% على باقي الصادرات الصينية إلى أميركا والبالغ قيمتها 300 مليار دولار.

وأشارت إلى أن تلك الضريبة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.4% في 2020.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% و2.4% خلال العامين الجاري والمقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 2.8% و2.7% على التوالي.

"فيتش" توقعت أن يخسر الاقتصاد الصيني 0.6%، من ناتجه المحلي الإجمالي وأن يتقلص الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.4% في 2020.

وأوضحت الوكالة أن فرض تعريفة جمركية على كافة السلع التي تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة، إذ ما نفذ ترمب تهديداته، سيؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، مشيرة إلى أن رئيسي البلدين أعلنا أنهما سيجتمعان على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، لاستئناف المحادثات التجارية.

وأشارت في تقريرها إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى انتقال التوتر من الحرب التجارية إلى حرب العملات، إذ من المتوقع أن تخفض الصين أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة مئوية بما يسمح بتراجع اليوان بنحو 5%، وهو ما سيتبعه قيام الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة أيضا.