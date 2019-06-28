مسؤول بالبنك الدولي: متفائلون بحذر بشأن إصلاحات لبنان

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الجمعة، إن لبنان "يسير في طريق سليم" بشأن إصلاحاته في مشروع ميزانية 2019 وقطاع الكهرباء، لكن الأمر لا يمكن أن يتوقف عند ذلك الحد.

ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن بلحاج قوله بعد لقاء بينهما في بيروت: "بشكل عام فإن انطباعنا إيجابي ومتفائلون، ولكن في نفس الوقت تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة الذي هو وضع دقيق".

ويناقش البرلمان مسودة ميزانية 2019 التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، وهي اختبار حاسم لإرادة لبنان في بدء الإصلاحات. ويحذر زعماء لبنان من أزمة مالية بدون إجراء تغييرات.

وتهدف الميزانية إلى خفض العجز إلى 7.6% من الناتج العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أكبر أعباء الدين في العالم.

وأضاف بلحاج "لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، لكن الإصلاحات لا تنتهي وهي أمر متواصل".

وتعاني المالية العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء.

وتشمل الإصلاحات المتعهد بها العمل على خفض العجز في قطاع الكهرباء، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين والهدر والفساد.