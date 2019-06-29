أميركا تصافح الصين.. وترمب يتحدث عن اتفاق تجاري تاريخي

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح السبت، نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الرئيس الصيني أن "الحوار أفضل من المواجهة".

في حين أبدى ترمب استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين. وقال في بداية اجتماعه مع شي جين بينغ "سيكون الأمر تاريخياً إذا استطعنا التوصل إلى صفقة تجارة عادلة"، مضيفاً "نحن منفتحون تماماً على ذلك".

إلى ذلك، قال "أعتقد أن هذا سيكون اجتماعاً مثمراً للغاية، وأعتقد أن باستطاعتنا الاستمرار لفعل شيء سيكون هائلاً بشكل حقيقي"، مشددا على علاقاته الجيدة جدا مع الرئيس الصيني الذي بات "صديقا"، على حد تعبيره.

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وقد جلس الرئيسان الأميركي والصيني إلى الطاولة وجها لوجه، وكانا محاطين بمقربين منهما، بينهم من الجانب الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو وممثل التجارة الخارجية روبرت لايتهايزر، بالإضافة إلى إيفانكا ترمب ابنة الرئيس ومستشارته.

"قمة داخل القمة"

يذكر أن لقاء ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ وصف، الجمعة، بـ "قمة داخل القمة"، إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" ذكرت، الخميس، نقلا عن مصادر، أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

وقال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إنه من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني في مطلع الأسبوع، لكنه أشار إلى استعداده لفرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية تقريبا إذا استمر الخلاف بين البلدين.

والجمعة، افتتحت قمة مجموعة العشرين رسميا في مدينة أوساكا غرب اليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة. وفي كلمة له أمام الحضور، شدد الرئيس الصيني على أن هدف تلك القمة هو الوصول إلى مقاربة تدفع بالبشرية إلى الأمام.

في حين تطرق الرئيس الأميركي إلى أهمية الاقتصاد الرقمي، قائلاً إن التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي.

وأضاف: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي.