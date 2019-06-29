80 دقيقة جمعت ترمب مع شي.. وحلّقت بأسواق العالم

اتفقت الولايات المتحدة والصين، اليوم السبت، على استئناف محادثات التجارة مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية، ما يشير إلى هدنة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعدت أسواق الأسهم الأميركية إلى أعلى المستويات التاريخية، فيما سجلت الأسهم الأوروبية أعلى المكاسب في 20 عاماً، بناء على معلومات ومراهنات بأن الاجتماع بين الرئيسين الأميركي ونظيره الصيني ستكون نتائجه إيجابية.

وتعليقا على نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن شركة هواوي الصينية قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الشركات الأميركية ستتمكن من بيع مكونات لأكبر شركة منتجة لمعدات شبكات الاتصالات في العالم حيث لا تكون ثمة مشكلة تتعلق بالأمن القومي.

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وتتيح هدنة اليوم الفرصة لالتقاط الأنفاس بعد الحرب التجارية المستمرة منذ عام والتي تبادلت في إطارها الدولتان فرض رسوم على واردات بمليارات الدولارات مما عرقل خطوط الإمداد العالمية وأدى إلى اضطراب الأسواق وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال ترمب للصحافيين بعد اجتماع‭ ‬دام 80 دقيقة مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، "عادت (المحادثات) لمسارها وسنرى ماذا سيحدث".

وصرح ترمب بأنه لن يلغي الرسوم المفروضة على الواردات حاليا ولكنه لن يفرض رسوما جديدة على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي فعليا لفرض رسوم على جميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.

وقال في المؤتمر الصحافي علي هامش القمة التي أقيمت في أوساكا بغرب اليابان "سنمتنع في الوقت الراهن عن الرسوم وسيشترون منتجات زراعية" دون ذكر تفاصيل عن مشتريات الصين المستقبلية من المنتجات الزراعية. وتابع "إذا أبرمنا اتفاقا سيكون حدثا تاريخيا للغاية".

ولم يذكر الرئيس الأميركي جدولا زمنيا لما وصفه باتفاق معقد ولكنه أضاف أنه لا يتعجل الأمر قائلا "أريد أن نبرم (اتفاقا) على نحو صحيح".

وفيما يخص شركة هواوي قال ترمب إن وزارة التجارة الأميركية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع اسم الشركة الصينية من قائمة الشركات التي يحظر عليها شراء مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية بدون موافقة الحكومة. ورحبت الصين بهذه الخطوة.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الصينية لشؤون مجموعة العشرين "إذا نفذت الولايات المتحدة ما تقوله، فنحن نرحب بذلك بكل تأكيد".

وفي بيان مطول عن المحادثات الثنائية نقلت وزارة الخارجية عن شي قوله لترمب إنه يأمل أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية معاملة عادلة.

وبالنسبة لقضايا السيادة والاحترام نقل عن شي قوله إن على الصين أن تحمي مصالحها الأساسية.

كما نقلت الوزارة عن شي "الصين صادقة إزاء استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن المفاوضات ينبغي أن تجري على قدم المساواة وتظهر احتراما متبادلا".

وهدد ترمب بتوسيع نطاق الرسوم المفروضة الحالية لتشمل تقريبا جميع الواردات الأميركية من الصين إذا لم يحرز اجتماعه مع شي تقدما بشأن مطالب أميركية بإصلاحات واسعة النطاق.