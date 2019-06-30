أرقام "مخيبة" لاقتصاد بكين.. انكماش أنشطة المصانع في يونيو

أظهر مسح رسمي اليوم الأحد انكماش أنشطة المصانع في الصين أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، بما يبرز الحاجة إلى تحفيز اقتصادي في ظل تشديد الولايات المتحدة الضغوط التجارية.

وبحسب مسح مكتب الإحصاءات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 49.4 في يونيو/حزيران، دون تغير عن مايو/أيار. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع المحللون أن يظل المؤشر على جانب الانكماش، مرتفعا قليلا فحسب إلى 49.5 ليشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد.



نمو أبطأ لقطاع الخدمات الصيني في يونيو

من جهة أخرى، أظهر مسح رسمي تماسك أنشطة قطاع الخدمات بالصين في يونيو/حزيران، رغم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد بشكل عام جراء إجراءات تجارية أميركية أقسى.



وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي إلى 54.2 من 54.3 في مايو/أيار، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.



تسهم الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين، ويزيد رفع الأجور من القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين. لكن القطاع تراجع في أواخر العام الماضي مع تباطؤ الاقتصاد.



ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع الرسمي لشهر يونيو/حزيران الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات إلى 53.0 من 53.3 في مايو أيار.