الاقتصاد السعودي ينمو 1.66% في الربع الأول

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، نمو الاقتصاد السعودي 1.66% في الربع الأول من العام الحالي.

وبعد انكماشه في 2017، نما اقتصاد السعودية 2.2% العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة 1.9% في 2019.

وكشفت البيانات نمو القطاع النفطي السعودي 1% في الربع الأول. يقترب هذا من مثلي المعدل المحقق في الفترة ذاتها قبل عام.



كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا في ديسمبر على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق.



واليوم الأحد، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.



ومن المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلا، على خلفية تعزز في الإنفاق الحكومي.



بلغ نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2.13 %، متماشيا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن متسارعا من 1.8 %، في الربع الأخير من العام الماضي.



وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموا بنسبة 2.3 %.



كان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إن من المتوقع أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 2.9 %، في 2019، ليرفع نمو الاقتصاد عموما إلى 1.9 %، ارتفاعا من توقع سابق كان يبلغ 1.8 %.