التويجري: الجزء الأول من برامج الرؤية ينتهي عام 2020

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، في لقاء مع العربية على هامش قمة مجموعة العشرين، أن الجزء الأول من رؤية 2030 الذي انطلق في 2015 سينتهي العام المقبل، مشددا على أنه سيكون حافلا.

وأضاف التويجري أن العام الحالي يشهد تطبيق أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وهو ما يتزامن مع تنفيذ أغلب برامج الرؤية.



وقال التويجري إن أغلب برامج رؤية 2030 يتم تطبيقها خلال عام 2019، واصفا العام الحالي بـ"عام تنفيذ" بمعنى الكلمة لخطط السعودية.

وشدد على أن "2020 هو عام التحول الوطني وسيكون حافلا جدا"، لافتا إلى أن التحول الوطني يشمل تحسن الأداء وتحسين بيئة العمل.

كما يشمل، وفق التويجري، تطوير أسواق العمل والتوسع بالشراكات الاستراتيجية.