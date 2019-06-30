الدول العربية صدرت استثمارات بـ 48 مليار دولار في سنة

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات يوم الأحد إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول العربية تراجعت بنسبة طفيفة في 2018، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الصادرة منها وسط انخفاض جاذبية المنطقة للمستثمرين.

وقالت المؤسسة التي مقرها الكويت في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار بالدول العربية للعام 2019 إن الاستثمارات الواردة إلى المنطقة هبطت بنسبة 0.34 بالمئة إلى 31.2 مليار دولار في 2018 مقارنة مع 31.3 مليار في 2017.

وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية شهدت ارتفاعا بنسبة 27.4 بالمئة إلى 47.8 مليار دولار في 2018 ومن إجمالي عالمي يبلغ 1.014 تريليون دولار.

وتصدرت السعودية والإمارات قائمة التدفقات الصادرة من المنطقة على الترتيب وبنسبة 76 بالمئة في 2018.

وقال التقرير إن الدول العربية تراجعت على مؤشر المؤسسة لجاذبية الاستثمار للعام 2019 حيث نزلت إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.