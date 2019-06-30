المبارك: 90 اجتماعا تحضيريا لـ"قمة العشرين" في الرياض

توقع الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين د. فهد المبارك انعقاد ما بين 70 و90 اجتماعا تحضيريا لـ"قمة العشرين" المرتقبة في الرياض العام المقبل، إذ ستغطي هذه الاجتماعات قطاعات مختلفة أبرزها القطاع المالي، في ما يخص السياسات المالية والنقدية كذلك.

ولفت د.المبارك، في لقاء مع العربية على هامش قمة مجموعة العشرين، إلى إنشاء "الأمانة السعودية" لمجموعة العشرين للتنسيق بين الأجهزة الحكومية.

من ناحية أخرى، تحدث الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين عن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها على طاولة النقاشات لاجتماعات المجموعة المرتقبة في الرياض عام 2020، من بينها مواضيع متعلقة بالوظائف والمرأة والشباب وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية وسهولة التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدول.

وقال: "سوف نعلن عن البرنامج كاملاً في بداية الرئاسة مطلع ديسمبر القادم".

وافتتحت قمة مجموعة العشرين رسميا في مدينة أوساكا غرب اليابان الأول من أمس، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.

وفي كلمة له أمام الحضور، شدد الرئيس الصيني على أن هدف تلك القمة هو الوصول إلى مقاربة تدفع بالبشرية إلى الأمام.

وفي حين تطرق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أهمية الاقتصاد الرقمي، قائلاً إن التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي.

وأضاف: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي.