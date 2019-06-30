جيفريز إنترناشيونال: لبنان قادر على تجنب التعثر في السداد بالمدى القصير

أكدت كبيرة الاقتصاديين في مصرف Jefferies International علياء مبيض، في مقابلة مع "العربية"، أن لبنان قادر على تجنب التعثر في السداد في المدى القصير خلال عامي 2019 و2020، أو حتى إعادة جدولة للدين.

لكن في المقابل، أشارت إلى وجود لغط كبير نتيجة المعلومات المتضاربة لصفقة إعادة تمويل استحقاقات الدين المستحقة بـ2019، لاسيما وأنه لا وضوح في كيفية إعادة تمويل الدين.

من جهة أخرى ، اعتبرت علياء مبيض أن العجز المستهدف في الموازنة هذا العام عند 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، غير قابل للتحقيق.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أشارت الأسبوع الماضي إلى أن خطر تعثر لبنان في سداد ديونه ما زال قائما، على الرغم من الميزانية التقشفية التي أقرتها الحكومة ويناقشها مجلس النواب.

وأوضحت الوكالة أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع، يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين، أو أي إجراء آخر لإدارة الالتزامات، بما يعتبر تخلُّفاً عن السداد.

وفي تعليق له على هذا التقرير، قال وزير المالية علي حسن خليل إن "الأمور تحت السيطرة".